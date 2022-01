“Che bassezza, mamma mia”: Lulù Selassiè, indignazione pazzesca dopo il messaggio della sorella (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lulù Selassiè finisce nel mirino degli haters dopo la decisione della sorella Clarissa: nuovo fango sulla Princess del GF. Lulù Selassiè (fonte mediasetplay)Il faticoso percorso delle sorelle Selassiè è ancora tutto in salita. dopo l’eliminazione di Clarissa e le polemiche contro Manila Nazzaro, la situazione sembrava quasi appianata, per le Princess superstiti. Invece sono sorti nuovi, aspri, scontri con Soleil Sorge, e Jessica è più che mai osteggiata per le sue condotte ambigue circa Alessandro Basciano. L’ultima polemica, però, infuria per un motivo ben diverso, e collegato a loro solo indirettamente: riguarda infatti l’esuberante Clarissa. LEGGI ANCHE>> “Sei una persona inutile!”, bordata contro Clarissa Selassié, parole da ... Leggi su specialmag (Di lunedì 3 gennaio 2022)finisce nel mirino degli hatersla decisioneClarissa: nuovo fango sulla Princess del GF.(fonte mediasetplay)Il faticoso percorso delle sorelleè ancora tutto in salita.l’eliminazione di Clarissa e le polemiche contro Manila Nazzaro, la situazione sembrava quasi appianata, per le Princess superstiti. Invece sono sorti nuovi, aspri, scontri con Soleil Sorge, e Jessica è più che mai osteggiata per le sue condotte ambigue circa Alessandro Basciano. L’ultima polemica, però, infuria per un motivo ben diverso, e collegato a loro solo indirettamente: riguarda infatti l’esuberante Clarissa. LEGGI ANCHE>> “Sei una persona inutile!”, bordata contro Clarissa Selassié, parole da ...

