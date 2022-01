CES 2022 | Samsung presenta i nuovi telecomandi a onde radio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) In occasione del CESrafforzerà ancora di più la propria offerta offrendo ai propri aficionados un nuovo tipo di telecomando, l’Eco Remote. Se l’anno scorso infatti presentò un tipo di telecomando in grado di ricaricarsi grazie al sole, oggi pubblicizza un controller che sfrutta lefrequenze.ha confermato che l’Eco Remote sarà

Advertising

fattiamotore : CES 2022, il salone dell’high-tech al via tra defezioni dell’ultima ora e paura del Covid - iResetParma : CES 2022 perde espositori e un giorno ma lo show continua - ItaSmartReview : Il CES 2022 chiuderà un giorno prima per timori legati al COVID-19 - - motoblog : Togg Use-Case Mobility: al CES 2022 l’azienda turca che vuole rivoluzionare la mobilità - macitynet : CES 2022 perde espositori e un giorno ma lo show continua -

Ultime Notizie dalla rete : CES 2022

Tra gli ultimi giorni del 2021 e i primissimi delaltre importanti società hanno annunciato l'abbandono completo dio la riduzione di stand e presenza fisica dei dipendenti, misure di sicurezza adottate a fronte dell'incremento dei contagi Covid in USA e nel mondo: per la stessa ragione la Consumer ...Nell'ambito del Consumer Electronics Show () di Las Vegas, Samsung ha presentato le nuove TVMicroLED, alcune delle quali di dimensioni più piccole rispetto alla precedente generazione. Le nuove TV MicroLED di Samsung sono disponibili ...Al momento non c'è traccia dei pannelli QD-OLED, Samsung propone lo stesso mix di tecnologie dell'anno scorso per la gamma 2022, ma non mancano le novità importanti. Nuovi tagli Micro LED, con gestion ...Samsung ha svelato al CES 2022 di Las Vegas il nuovo Eco Remote che si ricarica con le onde radio trasmesse da router o altri dispositivi WiFi.