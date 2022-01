“Ce l’hanno fatta”. Pio e Amedeo, notizia inattesa (e bellissima). Non era mai successo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pio e Amedeo sono una delle coppie più conosciute della tv. Recentemente la loro partecipazione a “Uà” lo speciale in quattro puntate di e con Claudio Baglioni aveva generato non poche polemiche. Il programma, infatti, ha perso la battaglia degli ascolti con “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. E il pubblico non ha gradito la presenza dei due comici in un contesto ritenuto lontano dallo stile spesso ‘sguaiato’ di Pio e Amedeo. I giudizi di alcuni telespettatori sono state impietosi: “Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?”. “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio e Amedeo in ogni dove. Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?” e così via. Non solo. Per i due è arrivata anche l’assenza forzata al “Capodanno in musica”, il concertone con Federica Panicucci andato in onda su Canale5. Amedeo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pio esono una delle coppie più conosciute della tv. Recentemente la loro partecipazione a “Uà” lo speciale in quattro puntate di e con Claudio Baglioni aveva generato non poche polemiche. Il programma, infatti, ha perso la battaglia degli ascolti con “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. E il pubblico non ha gradito la presenza dei due comici in un contesto ritenuto lontano dallo stile spesso ‘sguaiato’ di Pio e. I giudizi di alcuni telespettatori sono state impietosi: “Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?”. “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio ein ogni dove. Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?” e così via. Non solo. Per i due è arrivata anche l’assenza forzata al “Capodanno in musica”, il concertone con Federica Panicucci andato in onda su Canale5....

