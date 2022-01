“C’è Fabrizio Corona dietro?”: nuova scure sul GF VIP, il dettaglio è saltato fuori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabrizio Corona additato pubblicamente per l’ennesima volta: di cos’è accusato l’ex paparazzo, pupillo di Lele Mora? Fabrizio Corona (fonte instagram)Non smette mai di fare discutere Fabrizio Corona, celebre ex paparazzo ed imprenditore catanese. Nonostante siano stati da pochi giorni confermati gli arresti domiciliari per lui, accusato di evasione fiscale e frode, le responsabilità a lui imputate nelle ultime ore hanno matrice assai più leggera, in chiave gossip. Si ritiene infatti che, dietro a diverse dinamiche sorte nel reality “GF VIP“, ci sia la machiavellica mente di Fabrizio. Si vocifera infatti che egli sia l’agente di personaggi del calibro di Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran. Persino Sophie Codegoni pare invischiata con l’ex ... Leggi su specialmag (Di lunedì 3 gennaio 2022)additato pubblicamente per l’ennesima volta: di cos’è accusato l’ex paparazzo, pupillo di Lele Mora?(fonte instagram)Non smette mai di fare discutere, celebre ex paparazzo ed imprenditore catanese. Nonostante siano stati da pochi giorni confermati gli arresti domiciliari per lui, accusato di evasione fiscale e frode, le responsabilità a lui imputate nelle ultime ore hanno matrice assai più leggera, in chiave gossip. Si ritiene infatti che,a diverse dinamiche sorte nel reality “GF VIP“, ci sia la machiavellica mente di. Si vocifera infatti che egli sia l’agente di personaggi del calibro di Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran. Persino Sophie Codegoni pare invischiata con l’ex ...

Advertising

Lucianomondell1 : Se non vuoi invecchiare c’è una sola soluzione: rinasci. Continuamente. (Fabrizio Caramagna) #Alba #Canneto… - fabrizio_ruzza : @Frances01735556 Peccato per la censura che nasconde il paradiso che c'è sotto ?????? - fabrizio_ruzza : @Frances01735556 Fa aprire le chiappe e leccare tutto quello che c'è in mezzo ???????? - Fabrizio_Icio : @Wazza_CN C'è chi ha finto la bua al ginocchio prima di una partita in Europa... Prima la maglia - RIFLESSIDISETA : RT @Sursumcorda___: C’è stato un momento in cui ci siamo sentiti davvero felici e la vibrazione è stata così forte che deve essere arrivata… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Fabrizio It.a.cà, il primo festival nazionale sul turismo responsabile approda a Palermo PalermoToday