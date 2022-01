Cava de’ Tirreni, 10 milioni di euro per piazza San Francesco e Santa Maria al rifugio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nell’ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea “NextGenerationEU”, sono stati finanziati due importanti progetti presentati dall’Amministrazione Servalli. L’adeguamento del complesso monumentale di Santa Maria al rifugio con un importo di 1.298.974,19 euro e la riqualificazione di piazza San Francesco con la realizzazione del parcheggio interrato per un importo 8.701.025,81 euro. “Stiamo lavorando – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – ad una Cava de’ Tirreni al passo dei tempi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nell’ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unionepea “NextGenerationEU”, sono stati finanziati due importanti progetti presentati dall’Amministrazione Servalli. L’adeguamento del complesso monumentale dialcon un importo di 1.298.974,19e la riqualificazione diSancon la realizzazione del parcheggio interrato per un importo 8.701.025,81. “Stiamo lavorando – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – ad unade’al passo dei tempi ...

