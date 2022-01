Casalinghe e lavoro domestico: conoscete l’assicurazione obbligatoria dell’INAIL? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il lavoro di Casalinghe, casalinghi e in generale quello domestico comporta numerosi rischi, spesso sottovalutati per la ripetitività delle azioni: salire sulla scala, arrampicarsi sui mobili, utilizzare solventi, accendere il gas e così via. Per questo motivo, per il secondo anno parte la campagna di prevenzione degli incidenti domestici dell’INAIL #Perunavoltapensoame’, volta a promuovere l’assicurazione di cui non tutti sono a conoscenza. l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per le Casalinghe, i casalinghi e i lavoratori domestici si può rinnovare nel 2022 con versamento del premio annuale di 24 euro entro il 31 gennaio. Perché assicurare Casalinghe, casalinghi e chi lavora in casa Secondo l’INAIL, ... Leggi su fmag (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildi, casalinghi e in generale quellocomporta numerosi rischi, spesso sottovalutati per la ripetitività delle azioni: salire sulla scala, arrampicarsi sui mobili, utilizzare solventi, accendere il gas e così via. Per questo motivo, per il secondo anno parte la campagna di prevenzione degli incidenti domestici#Perunavoltapensoame’, volta a promuoveredi cui non tutti sono a conoscenza.contro gli infortuni domestici per le, i casalinghi e i lavoratori domestici si può rinnovare nel 2022 con versamento del premio annuale di 24 euro entro il 31 gennaio. Perché assicurare, casalinghi e chi lavora in casa Secondo l’INAIL, ...

Advertising

FMag56312093 : Casalinghe e lavoro domestico: conoscete l'assicurazione obbligatoria dell'INAIL? - Accountcancell6 : @CarmineSaturday @azangrillo Meglio che #Zangrillo vada a farsi un Safari nella vastità del Parco Kruger o tamponar… - MariaAnnaDIGI16 : @MataAnnaDiGiov1 Sono di Giovanni Maria Anna sono senza lavoro accetto l'assegno di €350 per le casalinghe e per i… - bapubapu : @dottorbarbieri @barbarab1974 In pratica,chi delinque (per qualcuno è un lavoro) percettori RDC,clandestini,disoccu… - La27ora : «Se penso a una donna come mia madre che ha sempre lavorato in casa, definirla 'inattiva' sarebbe quasi un’offesa:… -