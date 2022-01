Carlo Domingo | chi è il fidanzato di Soleil Sorge | età | lavoro | vita privata e Instagram

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip, reality di successo di Canale 5, da settimane ormai sta appassionando milioni di telespettatori. E continuerà a farlo ancora per diversi mesi. Ma è soprattutto la storia tra Alex Belli ead appassionare, con i riflettori puntati da settimane sulla loro amicizia speciale, su quella ‘chimica artistica’ che non hanno mai nascosto. E se Alex ha fuori una moglie, la venezuelana Delia Duran,sembrerebbe essere fidanzata con un ragazzo ‘misterioso’ che ora ha finalmente un nome. Il presunto compagno è: ma chi è? Quanti anni ha? E come avrà reagito ai baci passionali (seppur definiti cinematografici) trae Alex? Leggi anche: GF Vip 2021, Delia Duran lascia la casa di Alex Belli: il messaggio su ...

Soleil Sorge ha un ragazzo che l'aspetta fuori dalla Casa del 'Grande Fratello Vip'. Si tratterebbe a quanto pare di(di cui si sa davvero poco). La 27enne però ha ammesso che se Alex Belli fosse stato single avrebbe provato a vivere una relazione sentimentale anche con lui. L'ex di 'Uomini e Donne' ...La ex corteggiatrice di Uomini e Donne , durante le confidenze in giardino, ha raccontato qualche dettaglio in più anche su: Lui è fighissimo, ha 27 anni, ma sembra che ne abbia 80 per ...Soleil Sorge ha un ragazzo che l’aspetta fuori dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Si tratterebbe a quanto pare di Carlo Domingo ...Soleil Sorge ha ammesso che per un periodo della sua vita, circa sette mesi, ha avuto due relazioni contemporaneamente.