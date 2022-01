Carenza di ferro nelle donne: come riconoscerla e cosa portare in tavola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ferro svolge un ruolo fondamentale in molti processi, tra cui la produzione dei globuli rossi, l’efficace funzionamento di cuore e muscoli scheletrici e la prevenzione di infezioni e malattie, mantenendo i livelli di energia e la normale funzione cerebrale. I sintomi della Carenza Affaticamento, mal di testa, fiato corto, pallore, fragilità di unghie e capelli, vulnerabilità alle infezioni, irritabilità, scarsa concentrazione sono i segnali più comuni. A causa dell’aspecificità dei sintomi, però, in molti casi la Carenza di ferro non viene neppure sospettata. Carenza di ferro significa che non si ha abbastanza ferro per rispondere alle necessità del corpo, una condizione può portare a un’anemia sideropenica. Questo significa che si riesce più a ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilsvolge un ruolo fondamentale in molti processi, tra cui la produzione dei globuli rossi, l’efficace funzionamento di cuore e muscoli scheletrici e la prevenzione di infezioni e malattie, mantenendo i livelli di energia e la normale funzione cerebrale. I sintomi dellaAffaticamento, mal di testa, fiato corto, pallore, fragilità di unghie e capelli, vulnerabilità alle infezioni, irritabilità, scarsa concentrazione sono i segnali più comuni. A causa dell’aspecificità dei sintomi, però, in molti casi ladinon viene neppure sospettata.disignifica che non si ha abbastanzaper rispondere alle necessità del corpo, una condizione puòa un’anemia sideropenica. Questo significa che si riesce più a ...

