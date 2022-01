Capello: 'Insigne potrebbe fare come Beckham, se resiste a gennaio anche il Napoli per lo scudetto' (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'ex allenatore anche di Roma, Milan e Juventus Fabio Capello ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto. 'Milan - Roma e Juve - Napoli sono partite che potrebbero essere fondamentali. Per alcune squadre, se la distanza ... Leggi su 100x100napoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'ex allenatoredi Roma, Milan e Juventus Fabioha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto. 'Milan - Roma e Juve -sono partite chero essere fondamentali. Per alcune squadre, se la distanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Capello Insigne Capello: "Inzaghi è favorito. Da Boga a Insigne, ecco tutte le mosse per fermare l’Inter" La Gazzetta dello Sport CdS - Addio Insigne prescinde da Spalletti: ADL e Lorenzo non vogliono più saperne l'uno dell'altro “La storia di capitan Insigne deflagra in questi giorni, ma preesiste a Lucio Spalletti. Prescinde da lui. Spalletti si trova davanti il fatto compiuto: un presidente e un gioca ...

Capello: 'Lukaku paraculo, bisogna tagliare lo stipendio ai calciatori no-vax' Fabio Capello dice la sua sul mercato dell'Inter: "Nandez può essere utile? Un calciatore in più aiuta a essere competitivi, ma i nerazzurri ...

