Caos scuola, tutti i nodi da sciogliere a pochi giorni dal rientro. I presidi: «Di nuovo in balìa dell'improvvisazione» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quattro giorni alla ripresa delle lezioni e i nodi del rientro a scuola sembrano ancora non essere venuti tutti al pettine. Quello che certamente si sa è che la situazione epidemiologica legata a Covid-19 non provocherà nessun rinvio di date: «Si torna in classe tra il 7 e il 10 gennaio», hanno confermato poche ore fa alcune fonti di governo. La decisione presa fa eco a quanto da giorni lo stesso ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha continuato a ribadire: «Abbiamo assunto la responsabilità di tornare in presenza, questa è la chiave di volta di questo governo». Ma i timori di famiglie e operatori scolastici rimangono. «Le curve si confermano in netta crescita sia negli under 12 sia negli under 20», ha fatto sapere il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio ...

patricktrancu : ??Siamo tornati al caos scuola. È assolutamente stupefacente??Brignani #CTS “fino a #delta abbiamo tenuto con… - VANNANOTARNICOL : @federicadieni @renatobrunetta Stessa cosa per la scuola. Meglio 10gg di dad che il caos - VANNANOTARNICOL : @monicaventurel5 @stanzaselvaggia Ma lei pensa che il personale della scuola sia immune al virus?Qui stiamo assiste… - Gla_mazon : @dacon1it Buona serata. Se mi dicessero di dipingere al posto di andare in questo caos che è ormai la scuola, lo farei anche di notte - roscib74 : @ProfPBianchi 20 gg di dad dal 10 gennaio, permetterebbe ai genitori di far fare ai bambini 5-11 anni il vaccino pe… -