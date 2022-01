Cane smarrito a Viterbo nel 2018 viene ritrovato in Francia | il suo commovente ritorno a casa

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Molti possiedono, o hanno avuto in passato, un animale domestico. Che si preferiscano gatti, cani o altro poco importa, ciò che conta è l’affetto che proviamo verso i nostri compagni animali. Un affetto cherestituito in maniera amplificata da questi ultimi, ed è proprio questo che li rende tanto speciali ai nostri occhi. La prova di questo affetto indelebile, anche dopo anni di lontananza, può essere ritrovata proprio nella notizia che segue.: Ciuffo perso sull’Aurelia nelQuesta emozionante storia a lieto fine ciraccontata, in un post su Facebook, dalla padrona delprotagonista. Per ben 3 anni di fila, tramite numerosi appelli pubblicati con la costanza di chi non si arrende, Giuliana Baldin ha cercato di ritrovare il suo ...

Il lungometraggio, interpretato da Bryce Dallas Howard e Ashley Judd , segue unche affronta un lungo percorso per ricongiungersi con il suo proprietario. E, anche se le vicende non ...... lo scoiattolo feroce che terrorizzava una cittadina in Galles - La storia delCiuffo,nel Viterbese e ritrovato in Francia. I proprietari: "Dopo oltre tre anni ci ha riconosciuto ...In Turchia il presidente Recep Tayyip Erdogan sembra aver dichiarato guerra ai cani randagi. Proprio in quella Turchia dove i quattrozampe, sia cani che gatti, sono spesso tollerati, sterilizzati e no ...Un viaggio a quattro zampe, commovente film con Bryce Dallas Howard sull'amore incondizionato dei cani, si ispira a una storia vera?