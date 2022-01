Cancro a causa del radon | la denuncia dei lavoratori nei sotterranei del Tribunale di Milano 

Leggi su agi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI – Cinque persone su dieci che lavorano negli uffici 'Archivio generale' e 'Corpi di reato' nei localideldi Milano si sono ammalate dinegli ultimi anni. La coincidenza, spiega Lino Gallo, funzionario all'ufficio gip e segretario nazionale della sigla sindacale FLP (Federazionepubblici e funzioni pubbliche), potrebbe essere messa in stretta relazione alla presenza di gasradioattivo in questi spazi cantinati. "Una legge vieta il lavoro in questi locali" Gallo anticipa all'AGI una lettera che ha inviato alla Conferenza permanente della sicurezza, presieduta dal capo del, dopo che,, “più volte, fin dal 2007, gli organi competenti sono stati interessati della presenza di gas...