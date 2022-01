Campania zona gialla da lunedì: cosa cambia e cosa non si può fare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Campania zona gialla da lunedì: cosa cambia rispetto alla zona bianca di oggi e cosa non si può fare, quando serve il super Green Pass. Regione Campania: De LucaGran parte dell’Italia da oggi è in zona gialla. Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, P.A. Trento e Bolzano. Undici territori tra Regioni e Province Autonome, oltre un milione di attualmente positivi al Covid in Italia. I numeri della variante omicron schizzano veloci come mai nessuna forma del virus finora. E sono dati che preoccupano: il bollettino di ieri diffuso dal Ministero della Salute riportava 61 mila nuovi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 3 gennaio 2022)darispetto allabianca di oggi enon si può, quando serve il super Green Pass. Regione: De LucaGran parte dell’Italia da oggi è in. Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, P.A. Trento e Bolzano. Undici territori tra Regioni e Province Autonome, oltre un milione di attualmente positivi al Covid in Italia. I numeri della variante omicron schizzano veloci come mai nessuna forma del virus finora. E sono dati che preoccupano: il bollettino di ieri diffuso dal Ministero della Salute riportava 61 mila nuovi ...

