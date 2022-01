Cambiamento climatico | in Arabia Saudita la neve imbianca il deserto – Il video

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lasi mescola alla sabbia e i cammelli avanzano lenti tra le dunete. L’anno nuovo è cominciato con delle forti nevicate in, in particolare nella regione di Tabuk. Uno spettacolo inconsueto per gli abitanti del luogo, che sono accorsi in massa per immortale e postare sui social l’ennesima manifestazione del. La, dovuta alle correnti molto fredde che sono arrivate in Medioriente, si è contrapposta alle temperature primaverili che hanno caratterizzato l’Europa nei primi giorni del nuovo anno. Le nevicate più abbondanti sono state osservate sulla montagna Jabal Al-Lawz, che fa parte di una catena montuosa a circa 2500 metri vicino al confine giordano. La, qui, non è una novità, ma a stupire, ...

Il cambiamento climatico è un campanello d'allarme e ha spinto il mondo verso la neutralità del carbonio per passare a sistemi di energia rinnovabile. Per rispondere a nuove esigenze, Bluetti, nota az ...
In occasione dell'anniversario degli Accordi di Parigi, la città tedesca di Bonn chiede la cooperazione internazionale per eliminare gradualmente carbone, ...