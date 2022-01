Calendario sport invernali 3-9 gennaio 2022: programma, orari, tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo all’inizio di gennaio 2022, ma la settimana che ci attende negli sport invernali si preannuncia già molto ricca: fino a domenica 9, infatti, andranno in scena, tra le altre rassegne, la Coppa del Mondo di sci alpino, gli Europei di speed skating, il Tour de Ski di sci di fondo ed i 4 Trampolini di salto con gli sci. programma sport invernali 3-9 gennaio 2022 SCI ALPINO Mar. 04/01/22 – Coppa del Mondo – SL femminile Zagabria (Cro) – ore 12.30 e 16.05, diretta tv Raisport ed Eurosport Mer. 05/01/22 – Coppa del Mondo – SL maschile Zagabria (Cro) – ore 15.30 e 18.40, diretta tv Raisport ed Eurosport Gio. 06/01/22 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger) – ore ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo all’inizio di, ma la settimana che ci attende neglisi preannuncia già molto ricca: fino a domenica 9, infatti, andranno in scena, tra le altre rassegne, la Coppa del Mondo di sci alpino, gli Europei di speed skating, il Tour de Ski di sci di fondo ed i 4 Trampolini di salto con gli sci.3-9SCI ALPINO Mar. 04/01/22 – Coppa del Mondo – SL femminile Zagabria (Cro) – ore 12.30 e 16.05, diretta tv Raied EuroMer. 05/01/22 – Coppa del Mondo – SL maschile Zagabria (Cro) – ore 15.30 e 18.40, diretta tv Raied EuroGio. 06/01/22 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger) – ore ...

