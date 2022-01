Calendario raccolta rifiuti covid a Monreale e frazioni

(Di lunedì 3 gennaio 2022) A seguire ildellae nelle. LUNEDÌ:bassa, Circonvallazione, Via Aldo Moro, Via della Repubblica, zona campo sportivo, Carmine, Carrubella, Ciambra, Via Venero, Corso Pietro Novelli MARTEDÌ:alta, Via Antonio Veneziano, Corso Pietro Novelli alta, Bavera Alta, San Vito, Via Regione Siciliana fino al CRES MERCOLEDÌ: Aquino, (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Calendario raccolta rifiuti a Monreale e frazioni - - infoitinterno : Colleferro. Festività natalizie. Calendario orari per: raccolta rifiuti porta a porta, apertura del cimitero, acqui… - maola_varalli : RT @regioneFVGit: ??#BuonAnno con le splendide immagini del calendario del Corpo Forestale di #RegioneFVG, una raccolta unica e suggestiva c… - egidio_gialdini : Il Comunicato Stampa dal Sindaco, Enrico MASCIA, relativo alla consegna dei 2 assegni ad ANFFAS Onlus e VIVIAMO INS… - sonoungattoo : Dirò una cosa brutta, ma porco giuda quanto cazzo e fastidiosa e faticosa la raccolta differenziata porta a porta?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario raccolta

Comune di Grugliasco

'A causare i possibili disservizi, l'incremento dei contagi da Covid - 19 sviluppatosi nell'ultima settimana anche all'interno del personale addetto alla. Qualora il consuetonon ......dei rifiuti "tal quale" depositati in maniera incontrollata e indifferenziata per circa 100 tonnellate (non dovuta secondo le ordinarie previsioni di), cui si aggiungono lae ...Grottaminarda - Domani, martedì 4 gennaio, si raccoglie l’olio alimentare esausto. Stilato il calendario completo per il 2022. Prossimi appuntamenti: 15 marzo, 10 maggio, 12 luglio, 13 settembre, 15 n ...Disagi per la raccolta rifiuti in buona parte del territorio della provincia di Como. La comunicazione è giunta dalle società ...