Calendario Campionati Italiani ciclocross 2022: programma, orari giornalieri, tv, streaming (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il prossimo weekend, dal 7 al 9 gennaio 2022, sarà nel segno del ciclocross; in quei giorni, infatti, si svolgeranno i Campionati Italiani di ciclocross 2022. Lo scorso anno, di fatto nello stesso periodo (dall’8 al 10 gennaio 2021), i Campionati Italiani di ciclocross si erano tenuti a Lecce. Questa volta, invece, si svolgerà il tutto a Variano di Basiliano (Udine), in Friuli-Venezia Giulia. Saranno tre giorni ricchi di gare per tutte le categorie, su un percorso di 2,6 km con un dislivello di 34m e, quasi esclusivamente, su erba: infatti, sono presenti soltanto dei piccoli tratti in asfalto, come ad esempio quello per il traguardo. ciclocross, Tom Pidcock vince ad Hulst, Iserbyt si aggiudica la Coppa del Mondo. Solo ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il prossimo weekend, dal 7 al 9 gennaio, sarà nel segno del; in quei giorni, infatti, si svolgeranno idi. Lo scorso anno, di fatto nello stesso periodo (dall’8 al 10 gennaio 2021), idisi erano tenuti a Lecce. Questa volta, invece, si svolgerà il tutto a Variano di Basiliano (Udine), in Friuli-Venezia Giulia. Saranno tre giorni ricchi di gare per tutte le categorie, su un percorso di 2,6 km con un dislivello di 34m e, quasi esclusivamente, su erba: infatti, sono presenti soltanto dei piccoli tratti in asfalto, come ad esempio quello per il traguardo., Tom Pidcock vince ad Hulst, Iserbyt si aggiudica la Coppa del Mondo. Solo ...

