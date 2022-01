Calciomercato Serie C, Turris: l’ex Monopoli e Potenza, Zampa, firma con i corallini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 si apre subito con un rinforzo per la Turris: il club campano ha infatti accolto il centrocampista Enrico Zampa, fresco di risoluzione col Potenza. Per lui contratto fino a giugno 2023 Leggi su mediagol (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 si apre subito con un rinforzo per la: il club campano ha infatti accolto il centrocampista Enrico, fresco di risoluzione col. Per lui contratto fino a giugno 2023

