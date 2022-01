Calciomercato Juventus, nuovo nome dalla Francia: giovane e fortissimo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia il mercato e la Juventus vuole regalare un paio di rinforzi ad Allegri; per il centrocampo spunta un nuovo nome. Massimiliano Allegri (Getty Images)Campo e mercato, questi i due fronti su cui la Juventus è particolarmente impegnata; da una parte la squadra con l’obiettivo puntato sul Napoli, prima sfida del 2022, dall’altra la società pronta a regalare un paio di rinforzi ad Allegri. Il tecnico ha bisogno di forze fresche, per affrontare nel migliore dei modi, una seconda parte di stagione dove si possono raggiungere obiettivi importanti; i reparti su cui occorre intervenire maggiormente sono centrocampo e attacco. Tanti i nomi sulla lista dei desideri, dai sogni destinati a rimanere tali Pogba-Vlahovic ad obiettivi più concreti come Zakaria, in scadenza di contratto e Icardi che sta trovando poco spazio al ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia il mercato e lavuole regalare un paio di rinforzi ad Allegri; per il centrocampo spunta un. Massimiliano Allegri (Getty Images)Campo e mercato, questi i due fronti su cui laè particolarmente impegnata; da una parte la squadra con l’obiettivo puntato sul Napoli, prima sfida del 2022, dall’altra la società pronta a regalare un paio di rinforzi ad Allegri. Il tecnico ha bisogno di forze fresche, per affrontare nel migliore dei modi, una seconda parte di stagione dove si possono raggiungere obiettivi importanti; i reparti su cui occorre intervenire maggiormente sono centrocampo e attacco. Tanti i nomi sulla lista dei desideri, dai sogni destinati a rimanere tali Pogba-Vlahovic ad obiettivi più concreti come Zakaria, in scadenza di contratto e Icardi che sta trovando poco spazio al ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - tuttosport : AS: “Juve, Morata sarà del Barcellona già in settimana” ?? - interchannel_ic : #Calciomercato #LaRepubblica - #DiMaria offerto all’#Inter: scadenza 2022, “Non è una priorità” è stata la risposta… - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Juventus, #Morata ai saluti: fissata la presentazione -