Calciomercato Juventus | il ritorno dell’ex | è un pupillo di Allegri

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La, in questo mercato di gennaio, cerca un centrocampista e un centravanti. In mezzo al campo si è parlato di un clamoroso. Da una parte lacon il pensiero al sei gennaio quando, allo Stadium, si aprirà il girone didei bianconeri con la sfida al Napoli; dall’altra la società pronta a regalare addue rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Sul campo, Bonucci e compagni vogliono iniziare il nuovo anno come avevano finito il 2021, con i tre punti; il successo, infatti, garantirebbe alladi avvicinare ulteriormente il terzo posto e mandare un segnale bello forte alle pretendenti per la corsa ad un posto nella prossima Champions League. Per chiudere la stagione tra le prime quattro (il primo posto sembra ...