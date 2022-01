Calciomercato, dalla Champions al Cagliari: ufficiale il rinforzo per Mazzarri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Primo rinforzo per il tecnico del Cagliari Mazzarri: ufficiale l’arrivo in prestito secco fino al termine della stagione di Lovato. Primo colpo per il Cagliari nel mercato invernale. Con l’Atalanta infatti è stato definito il passaggio in maglia rossoblù di Matteo Lovato, che resterà quindi in Sardegna fino al termine della stagione andando a prendere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Primoper il tecnico dell’arrivo in prestito secco fino al termine della stagione di Lovato. Primo colpo per ilnel mercato invernale. Con l’Atalanta infatti è stato definito il passaggio in maglia rossoblù di Matteo Lovato, che resterà quindi in Sardegna fino al termine della stagione andando a prendere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato dalla Calciomercato: dalla Turchia, Konyaspor forte su Ekuban Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. C'è ancora il massimo campionato turco all'orizzonte per Caleb Ekuban, l'attaccante scelto l'estate scorsa dal Genoa per inseguire la ...

Calciomercato: Atalanta. Stampa turca,Real,Napoli e Newcastle su Demiral Il difensore, di proprietà della Juve, piace a Carlo Ancelotti MADRID (SPAGNA) - Real Madrid su Merih Demiral. La notizia è riportata dalla stampa turca, in particolare da Fanatik che viene citato dal sito del quotidiano spagnolo "AS" che dà grande risalto alla notizia dell'interessamento del club blanco per il difensore dell'...

Serie A e calciomercato: chi ha bisogno, di cosa e dove? 20 idee, una per squadra Sky Sport Il tabellone calciomercato invernale 2022: ecco tutti i trasferimenti in Serie A del mese di gennaio La Serie A vive come ogni anno nel mese di gennaio la sua finestra invernale di trasferimenti. Tabellone calciomercato invernale 2022: le 20 società del massimo campionato potranno ufficializzare ...

Cagliari, è ufficiale: Lovato in prestito sino a fine stagione Nel giorno di apertura del calciomercato invernale il Cagliari ufficializza l’arrivo di Matteo Lovato. Il difensore ha firmato, si trasferisce in prestito dall’Atalanta sino al termine della stagione ...

