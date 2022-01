Calcio: Serie A, gol del mese di dicembre è quello di Cuadrado da calcio d'angolo con il Genoa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - La Lega Serie A ha reso noto il gol più bello del mese di dicembre nel massimo campionato italiano. A vincere è stato quello dell'esterno della Juventus Juan Cuadrado direttamente da calcio d'angolo contro il Genoa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - La LegaA ha reso noto il gol più bello deldinel massimo campionato italiano. A vincere è statodell'esterno della Juventus Juandirettamente dad'contro il

