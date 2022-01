Calcio | Sassuolo | due nuovi positivi al Covid nel gruppo squadra

(Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen. – (Adnkronos) – Ci sono duecasi dità alneldel. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito ufficiale. “L’U.S.comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati duecasi dità al-19 nella Prima: un calciatore e un membro dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo Figc ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Juventus, Milan, Roma esi contendono il trofeo Juventus, Milan, Roma esono pronte a tornare in campo per inaugurare il nuovo anno delfemminile italiano e dare il via alla ...I match obbligatori saranno : Villarreal - Atletico Madrid; Torino - Fiorentina; Clermont - Reims; Empoli -; Genoa - Spezia; Roma - Juventus; Cagliari - Bologna; Hertha B. - Colonia. Quelli ...Sassuolo, 3 gen. - Ci sono due nuovi casi di positività al Covid nel gruppo squadra del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito ufficia ...La 19\^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospitare il Genoa, match in programma giovedì 6 gennaio alle 16:30 al Mapei Stadium. I neroverdi sono reduci dai tre gol presi dal ...