Calcio | Primavera Rinviata 15giornata andata e quarti Coppa

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La giornata era in programma il 7, 8, 9 gennaio. MILANO - Le gare della 15a giornata didel campionato1 Timvision, in programma il 7, 8, 9 gennaio 2022 e le gare deidi finale ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Primavera

MILANO - Le gare della 15a giornata di andata del campionato1 Timvision, in programma il 7, 8, 9 gennaio 2022 e le gare dei quarti di finale diTimvision Cup, programmate per il ...... 'Si comunica che le gare della 15° giornata di andata del Campionato1 TIMVISION, programmate per il 7, l'8 e il 9 gennaio 2022, e le gare dei Quarti di Finale diTIMVISION Cup, ...Primavera, si fermano campionato e Coppa Italia: lo ha comunicato la Lega. Da stabilire la data del recupero delle partite ...Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lega Serie A ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della 15^ giornata di andata del Campionato Primavera 1 in programma il 7,8 e ...