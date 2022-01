Calcio: Juventus, affaticamento alla coscia sinistra per Bonucci, escluse lesioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Torino, 3 gen. - (Adnkronos) - Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha sofferto di un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Torino, 3 gen. - (Adnkronos) - Il difensore dellaLeonardo, che nei giorni scorsi ha sofferto di un, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

