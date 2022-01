Calcio | Cruzeiro | ‘Ronaldo positivo al covid | ha sintomi lievi’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Rio de Janeiro, 3 gen. (Adnkronos) – Ronaldo Luís Nazário de Lima, vincitore della Coppa del Mondo, ha saltato una celebrazione per il 101° anniversario del, il club brasiliano in cui ha acquisito la partecipazione di controllo il mese scorso, dopo che gli è stato diagnosticato il-19. Il 45enne ha sololievi, ma riposerà e si isolerà in linea con i protocolli sanitari, ha detto il club. “Ilannuncia che questa domenica mattina Ronaldo Nazario è risultatoal-19”, si legge in un comunicato. “Questo gli rende impossibile andare a Belo Horizonte per i festeggiamenti commemorativi. L’evento era stato designato come la prima apparizione pubblica di Ronaldo da quando ha completato l’acquisto della quota di maggioranza del ...