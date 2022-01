Calcio: Conte ritrova il Chelsea da avversario, 'non ho niente da dimostrare' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Londra, 3 gen. - (Adnkronos) - "Penso che nella mia attuale posizione non devo dimostrare niente a nessuno, dopo la fine dell'avventura con il Chelsea ho continuare a fare un lavoro importante in altre squadre. Sarà bello tornare a Stamford Bridge, sarà la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea". Lo dice l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, che sfiderà tra due giorni per la prima volta il Chelsea, sua ex squadra, a Stamford Bridge dopo il suo esonero dalla panchina dei Blues avvenuto a luglio 2018. "Quello che posso dire è che ho trascorso due stagioni fantastiche al Chelsea, ho creato tante amicizie all'interno del club. Abbiamo fatto un lavoro davvero buono, importante. Devo ringraziare il Chelsea perché mi ha dato la possibilità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Londra, 3 gen. - (Adnkronos) - "Penso che nella mia attuale posizione non devoa nessuno, dopo la fine dell'avventura con ilho continuare a fare un lavoro importante in altre squadre. Sarà bello tornare a Stamford Bridge, sarà la prima volta da quando ho lasciato il". Lo dice l'allenatore del Tottenham, Antonio, che sfiderà tra due giorni per la prima volta il, sua ex squadra, a Stamford Bridge dopo il suo esonero dalla panchina dei Blues avvenuto a luglio 2018. "Quello che posso dire è che ho trascorso due stagioni fantastiche al, ho creato tante amicizie all'interno del club. Abbiamo fatto un lavoro davvero buono, importante. Devo ringraziare ilperché mi ha dato la possibilità di ...

Advertising

ETGazzetta : Conte: 'Non parlo di #Lukaku, ma è bello quando i campioni giocano' - FGuardiella : News Calcio - diegolamati : @MichaelCuomo7 @TelelombardiaTV @ZanforlinOrfeo Non mi stupisco delle cazzate che dici su lukaku, ti avevo già trov… - TV7Benevento : Calcio: Conte ritrova il Chelsea da avversario, 'non ho niente da dimostrare'... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Conte 'Lukaku? E' bello vedere i migliori in campo' In vista Chelsea-Tottenham, tecnico non vuol parlare del belga -