Calcio | Ascoli | 6 positivi nel gruppo squadra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen. - (Adnkronos) - Sei componenti deldell'sono risultatial Covid. Lo ha reso noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "L'1898 FC S.p.A. comunica che ad oggi sei componenti delsonoal Covid-19. I test sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo lanon entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. Isono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario. Per il resto delsono scattate le procedure previste dai protocolli sanitario e federale".