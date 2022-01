Cagliari: Goldaniga ha il Covid, slittano le visite mediche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Beffa per il Cagliari in sede di calciomercato. Il difensore Edoardo Goldaniga avrebbe dovuto firmare domani per trasferirsi alla corte di Mazzarri, ma quest’oggi è risultato positivo al Covid e così non ha potuto sostenere le visite mediche. Alcuni giorni di isolamento, quindi, per il difensore centrale ancora di proprietà del Sassuolo. Il discorso coi sardi riprenderà non appena il giocatore sarà guarito dal virus. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Beffa per ilin sede di calciomercato. Il difensore Edoardoavrebbe dovuto firmare domani per trasferirsi alla corte di Mazzarri, ma quest’oggi è risultato positivo ale così non ha potuto sostenere le. Alcuni giorni di isolamento, quindi, per il difensore centrale ancora di proprietà del Sassuolo. Il discorso coi sardi riprenderà non appena il giocatore sarà guarito dal virus. SportFace.

