Cagliari | Goldaniga è positivo al Covid-19 | visite mediche rimandate

Il quasi difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga ha comunicato la propria positività al Covid-19: visite mediche rimandate Attraverso il proprio profilo social il quasi difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga, da qualche giorno nel capoluogo sardo, ha comunicato la propria positività al Covid-19. Le visite mediche previste per la giornata di oggi sono dunque rimandate a data da destinarsi non appena il giocatore si negativizzerà. Nulla preclude il trasferimento, ormai concluso, in rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

