Cagliari, Godin prepara le valigie: il club brasiliano attende la sua firma! (Di martedì 4 gennaio 2022) Godin è in procinto di dire addio al Cagliari: ormai lo sanno tutti, è solo questione di tempo e il difensore uruguaiano lascerà la Sardegna. Il rendimento dell‘ex Inter è stato troppo altalenante e spesso era vittima di infortuni di diversa entità. Non è riuscito infatti a dare quella garanzia fisica e quell’apporto carismatico quale un giocatore del suo livello. E su di lui si sarebbe fiondato un club brasiliano! Godin, si avvicina il suo addio al Cagliari: l’Atletico Mineiro lo vuole! Godin, Cagliari, Atletico Mineiro L’addio di Godin al Cagliari è praticamente certo. Attualmente sta trattando la rescissione del contratto ed ormai questione di pochissimo e poi potrà firmare col suo nuovo prossimo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022)è in procinto di dire addio al: ormai lo sanno tutti, è solo questione di tempo e il difensore uruguaiano lascerà la Sardegna. Il rendimento dell‘ex Inter è stato troppo altalenante e spesso era vittima di infortuni di diversa entità. Non è riuscito infatti a dare quella garanzia fisica e quell’apporto carismatico quale un giocatore del suo livello. E su di lui si sarebbe fiondato un, si avvicina il suo addio al: l’Atletico Mineiro lo vuole!, Atletico Mineiro L’addio dialè praticamente certo. Attualmente sta trattando la rescissione del contratto ed ormai questione di pochissimo e poi potrà firmare col suo nuovo prossimo ...

YBah96 : RT @salda__: «Il Cagliari e il Genoa trattano lo scambio Godin-Biraschi» (Di Marzio) - salda__ : «Il Cagliari e il Genoa trattano lo scambio Godin-Biraschi» (Di Marzio) - RaiSport : ? #Godin verso l'#AtleticoMineiro Il 35enne uruguaiano sarebbe in procinto di firmare la rescissione del contratto… - CentotrentunoC : #Uruguay ???? Diego #Godin ha incontrato oggi il nuovo CT della Celeste Diego Alonso, in attesa di trovare una nuo… - marcoconterio : ???? #Cagliari in crisi nerissima in classifica, rivoluzione giovane a gennaio. Partiranno senatori bocciati come God… -