Bufale sul Covid. Dopo Trump, sospesa su Twitter anche Marjorie Taylor Greene (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel mese di dicembre 2021 Twitter ha pubblicato le nuove linee guida sull’utilizzo improprio del social media e sulla pubblicazione di informazioni false o ingannevoli riguardo al Covid-19. I tweet contenenti informazioni dimostrabilmente false sulla pandemia, che avanzano una pretesa di fatto ingannevole o impattano negativamente la salute pubblica sono in contravvenzione. Viceversa, non è una violazione fare satira, avere un’opinione contrastante o condurre/incitare un dibattito scientifico. Nel momento in cui un tweet contravviene alle linee guida esso viene segnalato, controllato e in seguito rimosso. Se un profilo utente viene segnalato più di due volte per la stessa trasgressione, ne viene diminuita la visibilità. Ma si può arrivare anche alla sospensione permanente. Questo è quanto successo alla rappresentante della Camera ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel mese di dicembre 2021ha pubblicato le nuove linee guida sull’utilizzo improprio del social media e sulla pubblicazione di informazioni false o ingannevoli riguardo al-19. I tweet contenenti informazioni dimostrabilmente false sulla pandemia, che avanzano una pretesa di fatto ingannevole o impattano negativamente la salute pubblica sono in contravvenzione. Viceversa, non è una violazione fare satira, avere un’opinione contrastante o condurre/incitare un dibattito scientifico. Nel momento in cui un tweet contravviene alle linee guida esso viene segnalato, controllato e in seguito rimosso. Se un profilo utente viene segnalato più di due volte per la stessa trasgressione, ne viene diminuita la visibilità. Ma si può arrivarealla sospensione permanente. Questo è quanto successo alla rappresentante della Camera ...

Advertising

Massimi8900 : RT @byoblu: I dati dell'ISS che mostrano il fallimento del green pass. Le bufale di Burioni sul covid come malattia pediatrica e le file fu… - marcodelucact60 : RT @byoblu: I dati dell'ISS che mostrano il fallimento del green pass. Le bufale di Burioni sul covid come malattia pediatrica e le file fu… - Marcolit67 : RT @byoblu: I dati dell'ISS che mostrano il fallimento del green pass. Le bufale di Burioni sul covid come malattia pediatrica e le file fu… - PivaEdoardo : RT @P_M_1960: #USA Twitter ha sospeso definitivamente l'account personale della deputata novax Marjorie Taylor Greene per aver violato dive… - CheckSystem : RT @byoblu: I dati dell'ISS che mostrano il fallimento del green pass. Le bufale di Burioni sul covid come malattia pediatrica e le file fu… -