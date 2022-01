Brunetta su “Il Sole 24 Ore” | “La nuova Europa rinasce da Guido Carli”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA – “Il meccanismo di controllo della spesa garantirebbe uno stimolo continuo agli investimenti per tutto il periodo delle grandi transizioni digitali ed ecologica agevolando la crescita e, in un circolo virtuoso, il percorso di rientro, strettamente controllato, del debito. È necessario passare daldi Maastricht allo spirito dievocato da Draghi e Macron. La proposta italo-francese sulle nuove regole per il Patto di stabilità restituisce centralità alla politica”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, in un intervento su “Il24 Ore” intitolato “Lada”. L'articolo L'Opinionista.