Brindare bevendo dalle scarpe: la storia dello ‘shoey’ che piace a vip e sportivi (Di lunedì 3 gennaio 2022) C’è chi potrebbe trovarlo anti-igienico, ma lo shoey ha una lunga tradizione in Australia, che ha finito con l’essere esportata anche oltre i confini del Paese. Parliamo dell’usanza di bere, per festeggiare un evento positivo o per augurarsi qualcosa, direttamente dalla propria scarpa, usata a mo’ di boccale. Non propriamente la cosa più igienica del mondo, in effetti, eppure il trend, le cui origini risalirebbero addirittura al Medioevo, pare essere apprezzato da molti sportivi, cantanti e artisti. Anche l’attore Hugh Grant, durante un’ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha festeggiato gli ottimi risultati di Paddington 2 con uno shoey, così come i rapper Post Malone o Machine Gun Kelly sono soliti fare durante le date australiane dei propri tour. C’è però anche chi ha gentilmente rifiutato di partecipare al tradizionale e insolito brindisi, come il cantante ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 gennaio 2022) C’è chi potrebbe trovarlo anti-igienico, ma lo shoey ha una lunga tradizione in Australia, che ha finito con l’essere esportata anche oltre i confini del Paese. Parliamo dell’usanza di bere, per festeggiare un evento positivo o per augurarsi qualcosa, direttamente dalla propria scarpa, usata a mo’ di boccale. Non propriamente la cosa più igienica del mondo, in effetti, eppure il trend, le cui origini risalirebbero addirittura al Medioevo, pare essere apprezzato da molti, cantanti e artisti. Anche l’attore Hugh Grant, durante un’ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha festeggiato gli ottimi risultati di Paddington 2 con uno shoey, così come i rapper Post Malone o Machine Gun Kelly sono soliti fare durante le date australiane dei propri tour. C’è però anche chi ha gentilmente rifiutato di partecipare al tradizionale e insolito brindisi, come il cantante ...

