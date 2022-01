Brasile, Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza a San Paolo per alcuni dolori addominali. Bolsonaro è stato visitato per valutare la possibilità di un intervento chirurgico, secondo quanto ha detto il suo medico Antonio Luiz Macedo e ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. La rete televisiva Globo ha mandato in onda le immagini del presidente mentre scendeva le scale dell’aereo presidenziale dopo essere atterrato a San Paolo verso l’1 e 30 del mattino. In seguito è stato portato all’ospedale VilaNova Star. Non è la prima volta che Bolsonaro viene ricoverato: nel luglio 2021 è stato in ospedale a causa di un blocco intestinale. Leggi anche: Brasile, l’ultima di ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente delè statoa San Paolo per alcuni dolori addominali.è stato visitato per valutare la possibilità di un intervento chirurgico, secondo quanto ha detto il suo medico Antonio Luiz Macedo e ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. La rete televisiva Globo ha mandato in onda le immagini del presidente mentre scendeva le scale dell’aereo presidenziale dopo essere atterrato a San Paolo verso l’1 e 30 del mattino. In seguito è stato portato all’VilaNova Star. Non è la prima volta cheviene: nel luglio 2021 è stato ina causa di un blocco intestinale. Leggi anche:, l’ultima di ...

