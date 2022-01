Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: si sospetta un’occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Vila Nova Star di San Paolo per un’occlusione intestinale, secondo quanto riportato dai media locali. L’ipotesi della ricomparsa di questa patologia che si era presentata in passato più volte dopo l’episodio di accoltellamento di cui Bolsonaro fu vittima, è stata confermata al portale G1 dal medico personale del capo dello Stato, Antônio Luiz Macedo, che al momento dell’annuncio si trovava in vacanza nei Caraibi. “Bisognerà aspettare l’esito di una Tac e di altri test – ha spiegato – per scoprire cosa c’è nell’addome. Non lo sappiamo ancora, ma il problema potrebbe essere anche causato, ad esempio, da un cibo mal masticato”. Il dottor Macedo ha inoltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilbrasilianoè statoall’Vila Nova Star di San Paolo per, secondo quanto riportato dai media locali. L’ipotesi della ricomparsa di questa patologia che si era presentata in passato più volte dopo l’episodio di accoltellamento di cuifu vittima, è stata confermata al portale G1 dal medico personale del capo dello Stato, Antônio Luiz Macedo, che al momento dell’annuncio si trovava in vacanza nei Caraibi. “Bisognerà aspettare l’esito di una Tac e di altri test – ha spiegato – per scoprire cosa c’è nell’addome. Non lo sappiamo ancora, ma il problema potrebbe essere anche causato, ad esempio, da un cibo mal masticato”. Il dottor Macedo ha inoltre ...

