Borsa | Iveco floppa nel primo giorno di contrattazioni Piazza Affari sorride | la variante Omicron fa meno paura

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La prima giornata da “matricola” alladi Milano non sta andando nel migliore dei modi per. L’azienda, spin-off di Cnh Industrial, ha avviato poche ore fa lesul listino principale diregistrando un calo delle quotazioni intorno al 10%, per una capitalizzazione intorno ai 3 miliardi di euro. Segui sutaliani.it

Oggi sarà un giorno particolare per ladi Milano visto che, come da attese, ci sarà il debutto delle azioni. A seguito della firma dell'atto di scissione con CNH Industrial ,ha ora ...Chiusa per festività ladi Londra. In attesa dell'avvio di Wall street, i cui future sono ... Forti Bper (+2,5%) e Nexi (+2,4%) mentre la debuttantescende del 10% attorno ai 10 euro. Cnh, ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari inaugura l'anno con piglio positivo, in sintonia con le altre borse europee, in un clima di fiducia sulle prospettive dell'economia nonostante l'ondata di contagi lega ...Brent marzo a 78,68 dollari al barile, Wti febbraio a 75,96 dollari al barile La capitalizzazione cumulata dei due titoli e' di 23,05 miliardi, in leggero calo rispetto a quella di Cnh dell'ultima sed ...