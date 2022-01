Booster tre giorni prima della morte: anche Betty White nelle mire dei no-vax sui social (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Golden Girl della televisione americana, Betty White, ci ha lasciati due giorni fa. Arrivata alla soglia dei cent’anni – che avrebbe compiuto il prossimo 17 gennaio – la star televisiva è finita al centro di un dibattito social che ci ricorda tanto quelli nostrani. Abbiamo concluso il 2021 parlando dei no-vax che, sui social, insinuavano una correlazione tra la morte di Paolo Calissano e il vaccino e apriamo il 2022 con la consapevolezza che negli Stati Uniti succede la stessa cosa: Betty White vaccinata morta a causa del Booster. LEGGI anche >>> La vergogna dei no-vax che si chiedono: «Quando ha fatto il vaccino la Carrà?» Le chiacchiere social su Betty ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Golden Girltelevisione americana,, ci ha lasciati duefa. Arrivata alla soglia dei cent’anni – che avrebbe compiuto il prossimo 17 gennaio – la star televisiva è finita al centro di un dibattitoche ci ricorda tanto quelli nostrani. Abbiamo concluso il 2021 parlando dei no-vax che, sui, insinuavano una correlazione tra ladi Paolo Calissano e il vaccino e apriamo il 2022 con la consapevolezza che negli Stati Uniti succede la stessa cosa:vaccinata morta a causa del. LEGGI>>> La vergogna dei no-vax che si chiedono: «Quando ha fatto il vaccino la Carrà?» Le chiacchieresu...

