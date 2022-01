BOMBA NEL MONDO DEI REPPER Arrestato “Escomar” su instagram 50 mila followers (Di lunedì 3 gennaio 2022) radito dalla notte in albergo. Escomar, rapper 21enne con quasi 400mila ascoltatori mensili su Spotify e quasi 50mila follower su instagram, è stato Arrestato la notte di Capodanno a milano per una condanna da scontare che pendeva sulla sua testa. Per lui i guai sono cominciati quando si è registrato in un bed and breakfast in zona corso Sempione. Appena i suoi dati sono stati inseriti nel sistema, in questura è arrivato l’alert alloggiati che segnala alle forze dell’ordine la presenza di un ricercato in una struttura alberghiera. I poliziotti delle Volanti sono così intervenuti in hotel e hanno bloccato Escomar. Una volta identificato, gli agenti hanno verificato che l’artista – che da tempo è nella cerchia di Baby Gang, altro rapper dal passato turbolento – ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 gennaio 2022) radito dalla notte in albergo., rapper 21enne con quasi 400ascoltatori mensili su Spotify e quasi 50follower su, è statola notte di Capodanno ano per una condanna da scontare che pendeva sulla sua testa. Per lui i guai sono cominciati quando si è registrato in un bed and breakfast in zona corso Sempione. Appena i suoi dati sono stati inseriti nel sistema, in questura è arrivato l’alert alloggiati che segnala alle forze dell’ordine la presenza di un ricercato in una struttura alberghiera. I poliziotti delle Volanti sono così intervenuti in hotel e hanno bloccato. Una volta identificato, gli agenti hanno verificato che l’artista – che da tempo è nella cerchia di Baby Gang, altro rapper dal passato turbolento – ...

