Bolsonaro ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale: il presidente brasiliano trasportato in elicottero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza a causa di una sospetta occlusione intestinale, secondo quanto riportato dai media locali. Bolsonaro, 66 anni,...

GiovaQuez : Bolsonaro ricoverato d'urgenza - ivic00633480 : RT @itsmeback_: Sembra che il presidente Bolsonaro sia stato ricoverato d'urgenza. Per ora non so altro e non si sa altro. - Gazzettino : #bolsonaro ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale: il presidente brasiliano trasportato in elicottero - claudioit961 : Bolsonaro ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale: il presidente brasiliano trasportato in elicottero - valeriomariano8 : BOLSONARO È STATO RICOVERATO PER OCCLUSIONE INTESTINALE. DAVVERO IL COLMO PER TUTTE LE CACATE CHE DICE -