Bologna, un divano nel bidone dell'umido. La foto del sindaco Lepore: "Ci vuole molta stupidità" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un vecchio divano gettato nel bidone dell'umido a Bologna. A denunciare il fatto, con un post e una foto su Facebook, è in prima persona il sindaco Matteo Lepore. "Non è un'installazione artistica e nemmeno uno scherzo di cattivo gusto. A mettere un divano dentro un bidone della raccolta differenziata ci vuole proprio convinzione e molta stupidità". Il primo cittadino del capoluogo emiliano-romagnolo invita tutti a collaborare per la pulizia della città. E continua il post confermando il proprio impegno ambientale e rassicurando i cittadini bolognesi che "tra gli obiettivi che" si è dato c'è proprio quello di "migliorare drasticamente la pulizia nella città".

