Bologna, Hickey piace in Premier League: le ultime (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Bologna deve difendersi dall'interesse della Premier League su Hickey: al momento non è cedibile Hickey è seguito con insistenza dalla Premier League e in particolare dall'Aston Villa. L'idea del Bologna è quella di trattenerlo e al momento lo reputa incedibile. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il terzino scozzese potrebbe lasciare l'Emilia soltanto a fronte di un'offerta irrinunciabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

