Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti lunedì 3 gennaio

Il Bollettino della Regione Veneto per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati al 3 gennaio 2022. Nuovo appuntamento quotidiano con i numeri delle ultime 24 ore per una delle regioni più colpite dalla pandemia e in particolare da questa nuova ondata caratterizzata dalla variante Omicron. oggi sono stati rilevati 6.488 nuovi contagi, 17 morti, 186 ricoverati in terapia intensiva, 1.316 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 111.589 gli attualmente positivi. SportFace.

