Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti lunedì 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di lunedì 3 gennaio 2022, con i nuovi dati relativi alle ultime 24 su morti, contagi e guariti da Covid-19. Come ogni giorno arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione pandemica in quella che è una delle regioni italiane più colpite dall’emergenza sanitaria. oggi si registrano 13.421 nuovi contagi, 19 morti, 25.001 tamponi molecolari, 219 ricoverati in terapia intensiva, 2.147 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati relativi alle ultime 24 suda Covid-19. Come ogni giorno arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione pandemica in quella che è una delle regioni italiane più colpite dall’emergenza sanitaria.si registrano 13.421 nuovi, 19, 25.001 tamponi molecolari, 219 ricoverati in terapia intensiva, 2.147 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

StefaniaFalone : Bollettino, i dati di oggi 3 gennaio: 68.052 casi (oltre 13.000 in Lombardia) e 140 morti, tasso di positività al 1… - Gazzettino : Bollettino, i dati di oggi 3 gennaio: 68.052 casi (oltre 13.000 in Lombardia) e 140 morti - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 gennaio: I numeri su casi, ricoveri e morti da… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: A Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venez… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 10.425 contagi e 45 morti: bollettino 2 gennaio -