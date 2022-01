Bollettino Covid: 68.052 nuovi contagi e 140 morti, i ricoveri crescono (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 I nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 61.046) e 140 i decessi (ieri 133), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È Quanto emerge dal Bollettino odierno del ministero della salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono 445.321 I tamponi processati (ieri 278.654), mentre il tasso di positività, ieri al 22%, oggi è pari al 15,3%. Sul fronte del sistema sanitario i pazienti in terapia intensiva sono 1.351, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Sono 103 gli ingressi giornalieri. Sono 12.333 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 577 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare corrispondono a 1.111.368 mentre il totale degli attualmente positivi è di 1.125.052 persone. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 Icasi di positività al-19 (ieri 61.046) e 140 i decessi (ieri 133), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È Quanto emerge dalodierno del ministero della salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono 445.321 I tamponi processati (ieri 278.654), mentre il tasso di positività, ieri al 22%, oggi è pari al 15,3%. Sul fronte del sistema sanitario i pazienti in terapia intensiva sono 1.351, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Sono 103 gli ingressi giornalieri. Sono 12.333 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 577 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare corrispondono a 1.111.368 mentre il totale degli attualmente positivi è di 1.125.052 persone.

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 68.052 contagiati • 140 morti • 13.379 guariti +32 terapie intensive | +577 ricoveri 44… - rtl1025 : ?? Sono 68.052 i nuovi contagi da #Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E' quanto emerge dal bollett… - Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - cronaca_news : Bollettino Covid 03-01-2022: 68.052 nuovi casi, 140 morti, tasso di positività al 15,2% -