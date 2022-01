Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Bollettino Covid della Regione Campania per la giornata di lunedì 3 gennaio 2022, con nuovi dati aggiornati nelle ultime 24 ore per quanto riguarda morti, contagi e guariti a livello regionale. Molto importante anche il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale e in terapia intensiva, con la variante Omicron che ha fatto rialzare esponenzialmente la curva del contagio. oggi sono stati comunicati 6.653 nuovi contagi, 21 morti, 48.768 tamponi totali, 60 ricoverati in terapia intensiva, 750 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di2022, con nuovi dati aggiornati nelle ultime 24 ore per quanto riguardaa livello regionale. Molto importante anche il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale e in terapia intensiva, con la variante Omicron che ha fatto rialzare esponenzialmente la curva delo.sono stati comunicati 6.653 nuovi, 21, 48.768 tamponi totali, 60 ricoverati in terapia intensiva, 750 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

