BMW Art Car CSL 3.0 - Dalla pista al museo darte (Di martedì 4 gennaio 2022) Da New York a Monaco e Berlino, con ritorno a New York passando per Le Mans. Su queste coordinate può essere tracciata la lunga strada percorsa Dalla prima Art Car BMW, dipinta dall'artista contemporaneo americano Alexander Calder. L'originale del 1975 corse la 24 Ore della Sarthe fendendo la notte come una scultura multicolore. Cosa che è, di fatto. Scherzando, ma mica tanto, è come se si fosse presentata in griglia la Gioconda in tuta e casco E comunque quante opere d'arte avete visto correre in pista? Fra i fatti più curiosi del 2021 appena conclusosi c'è anche la Prova d'Artista della CSL 3.0, che inaugurò la collezione delle Art Car. stata realizzata a Monaco di Baviera dal Gruppo BMW Classic per conto della Fondazione Calder e subito esposta alla Neue Nationalgalerie di Berlino. Lo scopo? Realizzare il vecchio sogno dell'artista famoso per le ...

