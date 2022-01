Bimbo morto annegato, la mamma avrebbe confessato l’omicidio: lo avrebbe buttato lei in mare (Di lunedì 3 gennaio 2022) avrebbe confessato l’omicidio la giovane madre salvata da un presunto tentativo di suicidio, che risultava indagata per la morte del bambino di due anni annegato e recuperato senza vita a Torre del Greco. La notizia è stata data da Napoli Repubblica: dopo ore di interrogatorio la giovane donna, madre del bambino, avrebbe confessato di aver gettato il piccolo in acqua, con l’intento di gettarsi poi lei ed uccidersi insieme al figlio. Madre accusata di omicidio volontario: la ricostruzione dei fatti La madre al momento sarebbe accusata di omicidio volontario: a suo carico, oltre la confessione, ci sarebbe la ricostruzione fatta dagli inquirenti e resa possibile dalle testimonianze dei passanti che hanno prima salvato la donna e poi, accortisi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022)la giovane madre salvata da un presunto tentativo di suicidio, che risultava indagata per la morte del bambino di due annie recuperato senza vita a Torre del Greco. La notizia è stata data da Napoli Repubblica: dopo ore di interrogatorio la giovane donna, madre del bambino,di aver gettato il piccolo in acqua, con l’intento di gettarsi poi lei ed uccidersi insieme al figlio. Madre accusata di omicidio volontario: la ricostruzione dei fatti La madre al momento sarebbe accusata di omicidio volontario: a suo carico, oltre la confessione, ci sarebbe la ricostruzione fatta dagli inquirenti e resa possibile dalle testimonianze dei passanti che hanno prima salvato la donna e poi, accortisi ...

