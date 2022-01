Bimbo morto annegato | interrogata mamma | ascoltato anche il padre

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe concluso da poco l’interrogatorio delladel bambino di due anni e mezzoquesta notte a Torre del Greco (Napoli). La donna è stata ascoltata a lungo dai carabinieri nella caserma di viale Carlo Alberto Della Chiesa, dove è statoil marito della donna. Intanto è emerso che la coppia, oltre al bambino di due anni e mezzo, avrebbe un’altra figlia di sette anni. Si è ora in attesa di conoscere la decisione dei magistrati: sul caso è stato aperta un’inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata. Nella zona della Scala, dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo, sono proseguiti per tutta la mattinata i rilievi degli inquirenti. Arrivatauna squadra specializzata nella ricerca in mare nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo morto

Torre del Greco, bambino annegato. Si indaga sulla madre. I testimoni: 'È stata lei a buttarlo in mare' Un bimbo di due anni è annegato in mare a Torre del Greco, nel Napoletano. È successo nella tarda serata di domenica nella zona della Scala, a ridosso dell'area portuale della città vesuviana. Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella tarda serata di ieri un bambino di circa 2 anni è annegato a mare per cause in corso di accertamento. Il fatto è avvenuto nello specchio ... Scomparso la vigilia di Natale, è stato ritrovato senza vita. E' la tragedia che ha colpito il 39enne Marcello Pantaleo, l'ex infermiere di Santa Maria al Bagno ...