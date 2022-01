Bimbo di due anni annega a Torre del Greco | era insieme alla madre | s' indaga

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di dueè morto adel, nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinierino su quanto accaduto ieri dopo le 22 all’altezza della spiaggia in località...

Undianni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio, a Torre del Greco, vicino a Napoli. È accaduto nella zona della Scala, a ridosso dell'area portuale della ...Un bambino dianni è morto a Torre del Greco , nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri dopo le 22 all'altezza della spiaggia in località La scala , dove,...